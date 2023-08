Neu in Pausa ab dem nächsten Schuljahr: Unterrichtstag in der Praxis für die Klassen 8

Die beiden 8. Klassen der Oberschule Pausa werden im kommenden Schuljahr an jeweils einem Unterrichtstag in der Woche verschiedene Praktikumsbetriebe in der Region kennen lernen. Das Praktikum soll mindestens ein halbes Jahr dauern, informiert Jürgen Kolbe von der Oberschule Pausa. „Gemeinsam mit den Firmen sollen die Schüler an das...