Neuanfang: City-Agentur zieht in Plauener Oheim-Passage

Nach einer Havarie sind die Räume unweit des Rathauses saniert. Was City-Managerin Britt Sünderhauf dort plant.

Am Donnerstag, 5. Oktober, soll das neue Büro von City-Managerin Britt Sünderhauf in der Oheim-Passage öffnen. Geplant war das bereits früher, doch aufgrund einer Havarie am Standort sei die City-Agentur zunächst in der Klosterstraße 1 eingerichtet worden, heißt es jetzt in einer Mitteilung der Plauener Stadtverwaltung. Diesen Donnerstag,...