Neubau von Auto-Müller in Oberlosa: Was wurde im Boden vergraben?

Auf einer Freifläche in Oberlosa direkt an der A 72 will das Hofer Unternehmen Auto Müller den nach eigenen Angaben deutschlandweit größten Mietstützpunkt für Mercedes-Lkw errichten. Nach Angaben von Geschäftsführer Alexander Müller beläuft sich die Investitionssumme auf mehr als zehn Millionen Euro, neben dem Lkw-Stützpunkt will er auch das...