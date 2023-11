Neue Anlaufstelle für Opfer häuslicher Gewalt und Stalking öffnet in Plauen

Schon vor der Corona-Pandemie waren im Vogtlandkreis mehr Fälle von häuslicher Gewalt bei der Polizei angezeigt worden. Ab Freitag gibt es in Plauen an zentraler Stelle ein neues Hilfsangebot.

Am Freitag öffnet in Plauen an der Weststraße eine Interventions- und Koordinierungsstelle bei häuslicher Gewalt und Stalking (IKS) für den Vogtlandkreis. Justiz- und Gleichstellungsministerin Katja Meier (Grüne) betont in einer Mitteilung, dass die Mittel für den Gewaltschutz in Sachsen seit 2019 verdreifacht wurden. Das sei jedoch bei...