Neue Behinderungen auf Plauens Straßen

Plauen.

Kraftfahrer müssen sich in der kommenden Woche in Plauen auf neue Einschränkungen einstellen. Mit Baufortschritt wird ab Mittwoch die Thiergartener Straße zusätzlich zwischen Meßbacher und Weischlitzer Straße halbseitig gesperrt. Dieser Bereich wird dann ebenfalls zur Einbahnstraße in Fahrtrichtung Güterstraße. Die Thiergartener Straße ist zwischen Weischlitzer- und Güterstraße in Fahrtrichtung Güterstraße bereits Einbahnstraße. Der Obere Steinweg und die Diesterwegstraße sind am Dienstag wegen einer Tagesbaustelle für die Durchfahrt gesperrt. Ab Donnerstag bis voraussichtlich Freitag ist zudem die Schildstraße zwischen Martin-Luther- und Schillerstraße für die Durchfahrt gesperrt. Grund dafür ist dort die Aufstellung eines Kranes. (bju)