Neue Disco-Oldie-Party in der Plauener Festhalle

Drei Disco-Pioniere wollen an die Ära der Disco-Oldie-Nächte in der Plauener Festhalle anknüpfen. Im Januar nächsten Jahres lockt eine neue Tanz-Party. Ab sofort können Tickets geordert werden.

Oldie-Fans sind happy: Am 13. Januar nächsten Jahres steigt in der Spitzenstadt erneut eine Tanz-Fete mit kultigen Hits aus den vergangenen Jahrzehnten. Ein Jahr nachdem die letzte Disco-Oldie-Nacht in der ausverkauften Festhalle mit 1400 tanzlaunigen Gästen über die Bühne ging, geht ein Trio der staatlich geprüften Schallplatten-Unterhalter...