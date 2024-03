Neue Führung an der Spitze der Agentur für Arbeit in Plauen

Anja Spiegel hat zum 1. März 2024 die Leitung der Agentur für Arbeit in Plauen übernommen. Wer ist diese Frau?

Mit Anja Spiegel hat die Agentur für Arbeit in Plauen seit 1. März eine neue Chefin. Die 44-Jährige folgt auf Cordula Hartrampf-Hirschberg, die in vorübergehender Doppelfunktion den Vorsitz der Agenturen in Plauen und Annaberg-Buchholz inne hatte und nun das Amt in Plauen wieder abgab. Spiegel ist Kommunikationswissenschaftlerin und stammt aus...