Neue Image-Kampagne klebt an Straßenbahn: Vogtland will in Nürnberg und Frankfurt Top-Leute abwerben

Günstiger Wohnraum, Natur vor der Tür, gute Jobs und Kita-Plätze: Das Vogtland als lebenswerte Region bekannt machen, ist das Ziel einer neuen Aktion im Ringen um Fachkräfte. Wie viel dafür ausgegeben wird und was es bringen soll.

„Kluge Köpfe“ will der Vogtlandkreis im Großraum Nürnberg sowie in Frankfurt am Main finden. Eine neue Imagekampagne wirbt auf Großplakaten und einer beklebten Nürnberger S-Bahn für Jobs und den Umzug für ein Leben im Vogtland. Denn während die Metropolregion in Franken weiter wächst und Mainhattan sowieso boomt, schrumpft das...