Neue Termine für Redaktionsführungen bei der „Freien Presse“ in Plauen

Die Premiere im Sommer war auf eine große Resonanz gestoßen. Wer damals leer ausging, erhält nun eine neue Chance.

Nach der positiven Resonanz für die ersten Leserführungen in der Plauener Redaktion der „Freien Presse“ im vergangenen Sommer sind nun weitere Termine verfügbar. Interessierte können am 25. Oktober (nur noch Restplätze), 15. November oder 29. November (jeweils 16 Uhr) das Medienhaus am Postplatz besichtigen. Bei den kostenlosen Führungen...