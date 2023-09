Neuensalz: Baywa-Servicezentrum öffnet an neuem Standort

Das neue Baywa-Servicezentrum in Neuensalz bietet Technik für die Landwirtschaft, für Haus, Hof und Garten, für Kommunen und für den Forst. Für Samstag ist zum Tag der offenen Tür eingeladen.

Weil für die Baywa-Servicestation Neuensalz am alten Standort aus Platzgründen keine Erweiterung möglich war, entstand in den zurückliegenden neun Monaten ein Neubau. Innerhalb weniger Tage zogen die 14 Mitarbeiter bei laufendem Betrieb von der Bahnhofstraße an den Hohen Berg auf der gegenüberliegenden Seite der Bundesstraße 173 ins...