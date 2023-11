Neuensalz investiert in neue Technik für die Feuerwehr

Hinter drei Beschüssen stehen Ausgaben von knapp 200.000 Euro für die Feuerwehr. Was wird dafür gekauft?

Die fünf Freiwilligen Feuerwehren der Neuensalzer Ortsteile erhalten neue Atemschutztechnik mit den dazugehörigen Atemluftflaschen. Die Ortsfeuerwehr von Neuensalz bekommt das Mannschaftstransportfahrzeug, auf das sie schon lange wartet. Den Investitionen in Höhe von knapp 200.000 Euro stimmten die Gemeinderäte in ihrer Sitzung am Montag zu....