Neuer Chefarzt am Helios Vogtland-Klinikum Plauen: Dieser Ellefelder hat ein Herz für die Kardiologie

Dr. Christian Bietau ist ein Vogtland-Rückkehrer - und der neue Chefarzt der Klinik für Inneres II am Helios in Plauen. Sein Vorgänger Dr. Hans Neuser geht nach 15 Jahren in den Ruhestand.

Die Zahlen sprechen für sich: An die 4000 Vogtländer und Oberfranken suchen pro Jahr mit akuten Beschwerden in der Brust die Klinik für Innere Medizin II am Helios-Krankenhaus in Plauen auf. Die Ursachen können vielfältig sein, so kann es sich dabei um Herzrhythmusstörungen handeln oder die Blutgefäße sind zu eng. 500 Patienten werden...