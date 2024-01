Neuer Roboter erobert OP-Saal im Plauener Helios Vogtland-Klinikum

Am Plauener Krankenhaus existiert jetzt ein Robotikzentrum. Dank künstlicher Intelligenz kann nun minimalinvasiv operiert werden, was bisher tabu war. Auch an größere Krebstumore trauen sich Ärzte mit dem Hightech-Assistenten ran.

Große Schmerzen nach einer Operation und Probleme mit der Wundheilung, etwa weil die Bauchdecke aufgeschnitten werden musste, dies alles soll am Helios Vogtland-Klinikum weitestgehend der Vergangenheit angehören. Denn die Chirurgen des Krankenhauses setzen auch künftig, falls machbar, auf die sogenannte Schlüssellochtechnologie. Aber nicht... Große Schmerzen nach einer Operation und Probleme mit der Wundheilung, etwa weil die Bauchdecke aufgeschnitten werden musste, dies alles soll am Helios Vogtland-Klinikum weitestgehend der Vergangenheit angehören. Denn die Chirurgen des Krankenhauses setzen auch künftig, falls machbar, auf die sogenannte Schlüssellochtechnologie. Aber nicht...