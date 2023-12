Notruf: Polizisten fahren im oberen Vogtland Siebenjährige im Streifenwagen zur Schule

Das Mädchen hatte den falschen Bus genommen und strandete im Adorfer Busbahnhof. Die Polizei half weiter.

Die Polizei hat am Dienstagmorgen im oberen Vogtland einen besonderen Fahrdienst übernommen. Gegen 7.20 Uhr war im Polizeirevier Plauen die Meldung eines Augenzeugen eingegangen, dass am Adorfer Busbahnhof ein kleines Mädchen sitzt, das in den falschen Bus gestiegen war und nun nicht weiterwisse. Sogleich machten sich die für den Bereich...