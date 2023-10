Nummernschildtausch: Polizei sucht Zeugen nach rätselhaftem Unfall in Elsterberg

Warum hat eine Pkw-Fahrerin am Sonntagmorgen einen geparkten Skoda gerammt, die Kennzeichen ausgewechselt und war dann geflüchtet?

Ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall, der sich am frühen Sonntagmorgen in Elsterberg ereignet hat, gibt der Polizei Rätsel auf. Wie erst am Montagfrüh gemeldet wurde, hatte eine 37-Jährige mit ihrem Skoda die Greizer Straße aus Richtung Bahnhofstraße kommend befahren. Am Ende einer Rechtskurve in Richtung Greiz sei sie auf die Gegenfahrbahn...