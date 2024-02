Nur 14,8 Grad mitten im Winter: Mieterin friert in kalter Wohnung in Plauen

Wie kalt darf es in Wohnräumen sein? Was können Mieter tun, wenn die Mindestwerte verfehlt werden? Ein Fallbeispiel aus Plauen.

Wie kalt darf es in einer Wohnung sein? Müssen Mieter akzeptieren, dass die Raumtemperatur zwischen November und Februar die 20-Grad-Grenze deutlich unterschreitet? Ist ein Negativ-Rekord von 14,8 Grad, Silvester 2023 in einer Wohnung an der Siegener Straße in Plauen erreicht, noch hinnehmbar? Die betroffenen Mieterinnen und Mieter jenes...