Nur wenig Zeitzeugen berichten vom Volksaufstand in Plauen vor 70 Jahren

Bereits ab Anfang des Jahres bemühte sich das Stadtarchiv um Zeitzeugen für die Ereignisse in Plauen am 17. Juni 1953 und in dessen Vorfeld. Ein öffentlicher Aufruf wurde gestartet, der sich auch auf die Partnerstadt Hof und darüber hinaus erstreckte. Das am Samstag bei der Gedenkveranstaltung des Rathauses in Erinnerung an den Volksaufstand in...