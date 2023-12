Oberbürgermeister Steffen Zenner verkündet überraschende Nachricht: Plauener Musikschule soll in den Oberen Bahnhof ziehen

Das Empfangsgebäude gibt es seit 50 Jahren. Doch viele Flächen stehen heutzutage leer. Was tun damit? Inzwischen gibt es einen konkreten Plan.

„Driving home for Christmas“: An den Tagen vor Weihnachten befördern die Deutsche Bahn und ihre kleineren Regio-Schwestern jede Menge Reisende. „Es sind dann auf jeden Fall viel mehr als 1500 täglich“, so Ute Stuhr. Sie managt vom erzgebirgischen Freiberg bis zum thüringischen Sonneberg insgesamt 220 Bahnhöfe. Doch an keinem, so...