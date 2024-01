Parkscheinautomat in der Plauener Innenstadt gesprengt

Diebe waren nachts wohl auf der Jagd nach Kleingeld. Sie setzten einen Feuerwerkskörper ein.

In der Nacht zum Mittwoch haben Unbekannte einen Parkscheinautomaten in der Plauener Innenstadt gesprengt, der an der Theaterstraße aufgestellt war. Anwohner schreckten etwa um 2.45 Uhr wegen des lauten Knalls aus dem Bett. Wie die Polizei mitteilt, hatten die Kleingeldjäger einen Feuerwerkskörper in das Ausgabefach des Automaten gelegt. Durch...