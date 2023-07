Paukenschlag: Salon Plauener Spitze macht dicht

Plauen ist die Stadt der Spitze. Durch sie wurde die Vogtlandmetropole vor 123 Jahren weltberühmt. Nach der Weltausstellung von Paris wuchs Plauen noch rasanter. Bis zu 129.000 Einwohner lebten zwischenzeitlich an der Weißen Elster. Doch nun verliert die ehemalige Großstadt das letzte Spitzenschaufenster in prominenter Innenstadtlage - an der...