Pausa startet ins Faschingsfinale

Der Faschingsclub lädt gleich zu mehreren Veranstaltungen ein.

Der Pausaer Faschingsclub startet ins karnevalistische Finale. In den nächsten Tagen stehen vier faschingsmäßige Veranstaltungen im Plan. Gefeiert wird unter dem Motto: „Ob Klassik, Schlager oder Rock - de Paus´ner ham auf Fasching Bock“. Im Bürgerhaus „Alte Turnhalle“ in Pausa steigt am Freitag, 9. Februar, um 20 Uhr der dritte...