Pilotprojekt zu "Plauen bewegt"

Plauen.

In der kommenden Woche startet das Pilotprojekt "Plauen bewegt erleben - Kids". Dabei werden am Dienstagvormittag Kinder der Karl-Marx-Grundschule an der Plauener Tourist-Information gemeinsam mit Mitarbeitern des Inmotio Therapie Zentrums sowie Stadtführer Marvin Schaarschmidt zu einem Stadtrundlauf starten. Die Rundläufe mit begleitendem Input zur Stadtgeschichte erfreuen sich bereits bei Erwachsenen großer Popularität. Die Idee wurde von Inmotio und dem Dachverband Stadtmarketing Plauen entwickelt. (bju)