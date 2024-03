Plauen: Angebranntes Essen löst Feuerwehreinsatz aus

Die Plauener Berufsfeuerwehr musste in die Lessingstraße ausrücken.

Plauen.

Feuerwehreinsatz in Plauen: Der 22-jährige Mieter eines Mehrfamilienhauses in der Plauener Lessingstraße hatte beim Kochen sein Essen unbeaufsichtigt gelassen. In der Folge brannte dieses an und löste eine starke Rauchentwicklung aus. Daraufhin wurde die Plauener Berufsfeuerwehr alarmiert - der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei am Freitagabend gegen 19.30 Uhr. Durch die eingesetzten Feuerwehrmänner konnte die Wohnung betreten und gelüftet werden. Glück im Unglück: Die Feuerwehr wurde rechtzeitig alarmiert, alle Hausbewohner blieben unverletzt. Es sei darüber hinaus auch kein Sachschaden entstanden, wie die Polizeidirektion Zwickau in ihrer Presseinformation am Sonntagmorgen mitteilte. (tb)