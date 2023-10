Plauen: Auto fährt in Gleisbett der Straßenbahn

Am Montagvormittag sind Straßenbahnen von und nach Waldfrieden und Reusa ausgefallen. Grund war ein Unfall in Höhe Knielohstraße.

Auf der Reichenbacher Straße in Höhe Knielohstraße ist am Montag, kurz vor 9.45 Uhr, der Fahrer eines Hyundai ins Gleisbett der Straßenbahn gefahren und steckengeblieben. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, kam der Fahrer aus ungeklärter Ursache in der Linkskurve stadtauswärts Richtung Klinikum von der Fahrbahn ab und fuhr auf die...