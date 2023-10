Plauen: Einbrecher überrascht Polizisten auf frischer Tat

Die Beamten wollten gerade die Spuren eines Einbruchs in einem Haus in Plauen aufnehmen, da stand plötzlich der mutmaßliche Täter vor ihnen.

Normalerweise überraschen Polizeibeamte bisweilen Einbrecher auf frischer Tat, am Freitag ereignete sich der Fall genau umgekehrt. Kripo-Beamte wollten gegen 16 Uhr in einem Mehrfamilienhaus an der Martin-Luther-Straße in Plauen gerade die Spuren von Wohnungsaufbrüchen sichern, da trat ein Mann die Hauseingangstür auf. Wie sich herausstellte,...