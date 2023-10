Plauen: Kommt ein Graffitischutz für neues Textilmuseum in der Elsteraue?

Noch strahlt die Fassade des Weisbachschen Hauses in frischen Farben: Wie die zukünftige Fabrik der Fäden vor Schmierereien bewahrt werden soll.

Der Countdown für das neue Forum für Textil und Spitze in Plauens Elsteraue läuft: Am 12. November soll geöffnet werden. Noch strahlt die Fassade in frischen Farben. Doch wie lange? „Es wäre schade, wenn gleich zu Beginn die Wände bemalt sind“, so CDU-Stadtrat Thomas Salzmann im jüngsten Kulturausschuss. Er und André Schäfer,...