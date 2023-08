Plauen presst die Syra in ein schwarzes Rohr: Viel Aufwand für Neubau der maroden Elsterbrücke

Die Baustelle für einen Neubau der maroden Neuen Elsterbrücke in Plauen wächst in die Breite und in die Tiefe. „Die Arbeiten liegen im Wesentlichen im Zeit- und Kostenrahmen“, erklärte Baubürgermeisterin Kerstin Wolf (parteilos) bei einem Ortstermin am Freitagvormittag. Unliebsame Überraschungen seien dennoch möglich.