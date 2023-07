Plauen sucht Namen für neue Sporthalle

Die Stadt Plauen startet einen Wettbewerb, um der neuen Dreifeldhalle am Lessing-Gymnasium einen Namen zu geben. Alle Bürger ab 14 Jahre werden aufgerufen, sich zu beteiligen, heißt es in einer Pressemitteilung. Vorschläge für den Namen können auf der Internetseite der Stadt oder per Post gemacht werden. Alle Vorschläge, die bis zum 22....