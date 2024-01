Plauen: Tritte gegen Haustür und Kratzer am Auto

Zwei Vorfälle von Vandalismus sind jetzt bei der Polizei angezeigt worden.

Zu roher Gewalt und Sachbeschädigung kam es in den vergangenen Tagen in Plauen. Zwischen Freitagmittag und Montagfrüh hinterließen Unbekannte Sachschaden an einer Hauseingangstür am Postplatz. Vermutlich traten die Täter gegen die Tür, die dabei aus der Verankerung gerissen wurde. Die Kosten für die Instandsetzung belaufen sich auf rund...