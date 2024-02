Plauener Aktivistin erhält Einladung ins Schloss Bellevue

Doritta Kolb-Unglaub setzt sich seit Jahren für demokratische Grundwerte und Toleranz im gesellschaftlichen Miteinander ein. Vom Bundespräsidenten erhielt sie jetzt eine Einladung nach Berlin.

Einmal Gast sein beim Staatsoberhaupt im Schloss Bellevue - an diesem Donnerstag kann Doritta Kolb-Unglaub eine Haken an diese Ehrung machen. Denn die Plauener Aktivistin hat eine Einladung von Frank-Walter Steinmeier (SPD) nach Berlin zur Teilnahme an einem Diskussionsforum erhalten. Unter dem Motto „Geglückt, aber nicht garantiert - Zustand...