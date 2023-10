Plauener Christen auf Israel-Reise: Wenn aus dem Traum ein Albtraum zu werden droht

Den 39 Reiseteilnehmern der Israel-Reisegruppe mit Plauenern halfen eher der feste Glaube und die Gemeinschaft als deutsche Behörden. Die Rückkehrer erzählen von einer unvergesslichen Zeit.

Antje Hausmann hat ihre Israelreise zusammen mit Cornelia (Conny) Greiner reflektiert. „Es war ein Lebenstraum von mir. Ich wollte meine Bibel in bunt kennenlernen“, sagt sie. Am 5. Oktober ging der Flieger nach Tel Aviv und von da ins Hotel Caesar Premiere Jerusalem. Der Tag stand im Zeichen des Besuches in der Altstadt mit der Klagemauer....