Plauener Designerin Edelziege: Von der Fashion Week zum Staatsbesuch mit dem Bundespräsidenten in die Mongolei

Saruul Fischer zeigt ihre Kaschmir-Mode auf der Fashion Week in Berlin. Die Unternehmerin lässt sie in der Mongolei anfertigen. Der Bundespräsident hat sie eingeladen, ihn auf eine Reise in ihre alte Heimat zu begleiten.

