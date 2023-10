Plauener Drehleiter kaputt: Wie die Feuerwehr Rettungseinsätze in Hochhäusern jetzt meistert

Die 39 Meter hohe Drehleiter der Feuerwehr Plauen ist außer Betrieb. Was dem Fahrzeug passierte und womit Rettungseinsätze jetzt abgesichert werden.

Die Drehleiter der Feuerwehr ist in Reparatur, teilt die Stadt Plauen mit. Angegeben wird als Grund ein „fremdverschuldeter Unfall“. Ein Lkw sei versehentlich an den Leiterpark des Rettungsfahrzeuges gestoßen, wobei die Technik beschädigt wurde, so Mario Wetzstein, Leiter Einsatz bei der Berufsfeuerwehr. Der Unfall ereignete sich am 10....