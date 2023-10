Plauener Ehrenbürger berichtet über den Entdecker der Dobenau

Ein Vortrag am Freitag, 13. Oktober, beleuchtet Leben und Wirken des Seefahrers und Heimatforschers Ferdinand Mohr. Auslöser für Nachforschungen dazu war ein geheimnisvoller Grabstein.

Wer sich mit der Plauener Geschichte befasst, für den ist der Name Ferdinand Mohr durchaus ein Begriff: Der 1834 geborene und 1929 gestorbene Plauener verfasste mehrere Bücher und Texte, in denen er nicht nur aus seinem Leben berichtete, sondern auch die Historie der Stadt unter die Lupe nahm. Im Büchlein „Plauen in der guten alten Zeit“...