Plauener Einwohnermeldeamt bleibt ab Ende August für einige Tage geschlossen

In der Behörde steht eine größere Softwareumstellung an. Was die Plauener jetzt beachten sollten.

Dem Plauener Einwohnermeldeamt steht eine umfassende Softwareumstellung bevor. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, muss deshalb die Behörde in der Zeit vom 28. August bis 2. September geschlossen bleiben. In diesem Zeitraum können Anliegen jeglicher Art nicht bearbeitet werden. Es werde deshalb darum gebeten, dies bei der Planung eines Termins zu...