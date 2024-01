Plauener Einwohnermeldeamt und Bürgerbüro ziehen kommende Woche um

Was Besucher beachten müssen und wo die Behörden künftig zu finden sind.

In der kommenden Woche geht der Umzug von Einwohnermeldeamt und Bürgerbüro über die Bühne. 13 Mitarbeiter des Fachgebietes Pass- und Meldewesen ziehen von Montag bis Mittwoch aus der Außenstelle in der Rathausstraße in ihre neuen Räume ins Rathaus um. Während dieser Tage bleibt das Einwohnermeldeamt für den Besucherverkehr geschlossen....