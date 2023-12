Plauener Feuerwehr spendet Erlös aus Kochaktion auf dem Plauener Weihnachtsmarkt an regionale Vereine

Je 700 Euro gehen an den Kinderschutzbund und ans Plauener Tierheim.

Die Feuerwehr wird kurz vor Weihnachten den Erlös aus der Kochaktion auf dem Plauener Weihnachtsmarkt an regionale Vereine spenden. Am ersten Adventswochenende fand auf dem Altmarkt das beliebte „Wettkochen“ statt. Dabei traten die Frauen und Männer der Freiwilligen Feuerwehr Plauen-Stadtmitte in freundschaftlicher Mission gegen die...