Plauener Folkherbst geht in die nächste Runde

Am Wochenende ist der diesjährige Wettbewerb eröffnet worden. Bis Ende November wird es acht Wertungskonzerte geben.

Mit Auftritten der kanadischen Folk-Roots-Gruppe The Fugitives (Foto) und der deutsch-ukrainischen Fusion-Formation Maik Mondial ist am Samstagabend im Plauener soziokulturellen Zentrum Malzhaus der 31. Folkherbst eröffnet worden. In acht wöchentlichen Wertungskonzerten konkurrieren vom 7. Oktober bis zum 24. November Weltmusikgruppen aus der...