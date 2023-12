Plauener Geschäft mehrmals Ziel von Parfümdieben

Während zwei Täter bei der Tat ertappt wurden, konnten andere unerkannt entkommen.

Parfümdiebe haben es am Mittwoch mehrmals auf ein Geschäft in der Stadt-Galerie Plauen abgesehen. Zunächst steckte am Mittag eine 48-jährige Frau ein Parfüm in ihre Tasche und verließ das Geschäft, ohne an der Kasse zu bezahlen, so die Polizei im Pressebericht. Das Parfüm hatte einen Wert von knapp 100 Euro. Gegen sie wurde eine Anzeige...