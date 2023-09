Plauener Herbst: Das ist die Polizei-Bilanz nach drei Tagen Stadtfest

Wenn in der Innenstadt Tausende feuchtfröhlich feiern, geht das häufiger nicht ohne Zwischenfälle ab. Von Beleidigung, einer Messerdrohung bis zum tätlichen Angriff war auch dieses Jahr einiges dabei.

Die Plauener und ihre Gäste haben am Wochenende ordentlich gefeiert. Dabei ist es laut Polizei insgesamt recht ruhig gewesen beim Stadtfest Plauener Herbst. Ein paar Vorfälle bilanzieren die Beamten aber dennoch. Wie sie auf mehrfache Nachfrage am Montagvormittag mitteilten, sei es bereits am Freitag gegen 23.30 Uhr zu einer brenzligen...