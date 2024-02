Plauener Kleingartenanlage: Diebe erbeuten Gartengeräte

In Plauen sorgt ein Diebstahl in einer Kleingartenanlage für Aufregung. Wer steckt hinter der Tat?

Gartengeräte im Gesamtwert von rund 400 Euro sind in den vergangenen Tagen aus einer Kleingartenanlage in Plauen gestohlen worden. Laut Polizei waren die unbekannten Täter in der Anlage an der Reichenbacher Straße gewaltsam in einen Geräteschuppen eingedrungen. Die Tat ereignete sich zwischen Donnerstagnachmittag und Montagnachmittag. Die...