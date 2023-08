Plauener Kultursommer lädt zum Filmeschauen auf dem Theaterplatz ein

Im Rahmen des Plauener Kultursommers wurden am Freitag ab Nachmittag bis in den späten Abend Kurzfilme auf dem Theaterplatz gezeigt. Während am Nachmittag Kindergeschichten, zum Beispiel „Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt“ aus dem Defa-Trickfilmstudio über die Projektionswand liefen, wurden am Abend Filme mit verschiedenen...