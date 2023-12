Plauener Quartett beim Ehrenamtsempfang ausgezeichnet

Im Sächsischen Landtag sind am Samstag 46 engagierte Bürger geehrt worden.

Unter den 46 Frauen und Männern, die am Samstag beim Ehrenamtsempfang im Sächsischen Landtag in fünf Kategorien mit einer Urkunde für ihr Engagement gewürdigt worden sind, befinden sich vier Vogtländer. Das Quartett kommt aus Plauen. Dabei handelt es sich in der Kategorie „Begleiten“ (Engagement für Mitmenschen) um Christin Hoppert...