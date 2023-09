Plauener Rechtsanwalt erneut unter Deutschlands besten Juristen

Der Plauener Straf- und Verkehrsrechtler Herbert Posner hat es zum wiederholten Mal in die Rangliste des Magazins Focus geschafft. Doch wie kommt das Ranking eigentlich zustande?

Der Plauener Jurist Herbert Posner hat es erneut auf die Rangliste der Top-Rechtsanwälte des Magazins Focus geschafft. Nach Angaben der Publikation gehört Posner damit zu einem Kreis von annähernd 1000 Anwälten, die in dem Ranking geführt werden. Posner gehört als Strafrechtler zum siebten Mal in Folge der Liste an, als Verkehrsrechtler zum...