Plauener Stadtarchiv poliert seine historischen Schätze auf

Am Tag der Archive am Samstag können sich geschichtlich interessierte Vogtländer im Plauener Stadtarchiv an der Herrenstraße ein Auge holen. Neben wertvollen Urkunden liegt eine reichhaltige Bildersammlung aus, die fast nichts vermissen lässt.

Von 10 bis 16 Uhr besteht am Samstag die seltene Gelegenheit, auch ohne vorherigen Antrag in die reichhaltige Sammlung des Stadtarchivs zu schauen und darin einige Schätze zu entdecken. Zu den wertvollsten Stücken gehören jahrhundertealte Urkunden aus Pergament, die im vorigen Jahr dank eines Förderprogrammes des Freistaates Sachsen zur... Von 10 bis 16 Uhr besteht am Samstag die seltene Gelegenheit, auch ohne vorherigen Antrag in die reichhaltige Sammlung des Stadtarchivs zu schauen und darin einige Schätze zu entdecken. Zu den wertvollsten Stücken gehören jahrhundertealte Urkunden aus Pergament, die im vorigen Jahr dank eines Förderprogrammes des Freistaates Sachsen zur...