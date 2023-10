Plauener Stadtbad schließt am Samstag wegen einer Sportveranstaltung schon früher

Was Besucher der Einrichtung am verlängerten Wochenende beachten müssen.

An diesem Wochenende kommt es im Plauener Stadtbad an der Hofer Straße aufgrund von Sportveranstaltungen zu Einschränkungen im öffentlichen Badebetrieb: Die 1. Wasserball-Bundesliga spielt in Plauen. Das Sportbad und die Herrenhalle schließen deshalb am Samstag bereits 17 Uhr. Bis dahin können Besucher das 50-Meter-Becken im Sportbad und die...