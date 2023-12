Plauener Stadtrat: Nur 15 von 42 Räten arbeiten digital

Für den Einsatz eigener EDV-Geräte sollen die Plauener Stadträte künftig eine Entschädigung erhalten.

Der papierlose Stadtrat, in Plauen ist er noch Zukunftsmusik. Doch mit einer finanziellen Entschädigung will die Stadtverwaltung die Räte jetzt zum digitalen Arbeiten motivieren, wie es kürzlich in der Sitzung des Verwaltungsausschusses hieß. Bislang verzichtet gerade mal ein gutes Drittel der 42 Stadtratsmitglieder auf die Sitzungsunterlagen...