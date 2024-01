Plauener Stadtverwaltung warnt vor Trickbetrügern

Grund: Aktuell ist eine Firma unterwegs, um bestehende Verträge für Werbeanzeigen zu verlängern.

Die Plauener Stadtverwaltung hat am Freitag vor Trickbetrügern gewarnt. Aktuell sei eine Firma unterwegs, um bestehende Verträge für Werbeanzeigen in städtischen Publikationen zu verlängern. Darauf wiesen Gewerbetreibende die Stadt Plauen hin. Nach deren Hinweisen sollen Anzeigen in einer Bürgerinfo-Broschüre geprüft werden. „Die Firma...