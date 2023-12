Plauener Straßenbahn nimmt wegen Silvester Fahrscheinautomaten außer Betrieb

Was Kunden jetzt beachten müssen.

Um Vandalismusschäden vorzubeugen, wird die Plauener Straßenbahn GmbH auch in diesem Jahr über den Jahreswechsel alle ihre Fahrscheinautomaten in der Stadt außer Betrieb nehmen. Dies erfolgt nach Unternehmensangaben in diesem Jahr bereits am Samstag, da Silvester diesmal auf einen Sonntag fällt. Kunden werden gebeten, sich rechtzeitig mit...