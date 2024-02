Plauens Ausländeranteil wächst viermal schneller als im Bundesdurchschnitt

Im Bericht der Ausländerbeauftragten vor dem Stadtrat gab es statt Zahlen nur überwiegend positive Beispiele. Die Fakten rückt die Stadtverwaltung erst auf Nachfrage heraus.

Der Ausländeranteil in der Plauener Bevölkerung steigt deutlich an. Hatten zum 31. Dezember 2022 noch 7096 Ausländer ihren Wohnsitz zwischen Neundorf und Großfriesen, so sind es ein Jahr später bereits 8291. Ihr Anteil an der Plauener Gesamtbevölkerung stieg damit binnen eines Jahres von 10,8 auf 12,6 Prozent an.